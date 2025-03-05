Ankara-Tahran arasında diplomatik gerilim

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İran Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç ve İran Dışişleri Bakanlığı’nın Akdeniz ve Doğu Avrupa’dan Sorumlu Genel Müdürü Mahmud Heydari arasında bir görüşme yapıldığını bildirdi. Heydari, “İki ülkenin ortak çıkarları ve bölgedeki koşulların hassasiyeti, yanlış yorumlar ve gerçekçi olmayan analizlerden kaçınılmasını gerektirmektedir; çünkü bu tür ifadeler ikili ilişkilerde ayrılığa ve gerilime yol açabilir” mesajı verdi.

Bu açıklamanın üzerine İran maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Tahran’ın Türkiye’nin politikalarına ilişkin kamuoyu önünde yaptığı eleştiri dolayısıyla İran’ın Ankara’daki maslahatgüzarının çağrıldığı aktarıldı. Maslahatgüzara, dış politika meselelerinin iç politika için araçsallaştırılmaması gerektiğinin söylendiği ifade edildi.

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HAKAN FİDAN NE DEMİŞTİ

- Dışişleri Bakanı Fidan, geçen hafta verdiği röportajda, İran’ın terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’yi destekleme ihtimaline yönelik iddialara ilişkin, İran’ın geçmişteki gibi politikaları devam ettirmesinin doğru bir yol olmayacağını vurgulamış, “Eğer siz başka bir ülkedeki bir grubu destekleyerek orada rahatsızlık oluşturmak isterseniz, başka bir ülke de sizdeki başka bir grubu destekleyerek size rahatsızlık oluşturmak ister. Dolayısıyla camınıza taş atılmasını istemiyorsanız başkasının camına taş atmayacaksınız” diye konuşmuştu.