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Ankara Sincan'da fabrikada yangın

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#Ankara#Sincan#Fabrika
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 12:28

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, saat 10.00 sıralarında Sincan ilçesindeki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Elektronik yedek parça üreten fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, içeride bulunan kimyasallar nedeniyle kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler de tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Ankara Sincanda fabrikada yangın

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#Ankara#Sincan#Fabrika

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