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Ankara'yı sel vurdu! Caddeler göle döndü, araçlar sürüklendi

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#Sağanak#Ankara#Meteoroloji
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 15:34

Ankara'da aniden bastıran sağanak ve dolu yağışında bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, sokaktaki vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, Ankara'da meydana gelen sel hadisesini CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi. Sel ve su baskınlarının alt yapı problemlerinden ve çarpık şehirleşmeden kaynaklandığını söyleyen Şen, "Her taraf beton. Su toprakla buluşmuyor. Suyu tahliye etmek için bir rögar kapağı yeterli değildir. Sünger şehirlere doğru gitmemiz lazım." dedi.

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Başkentte öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterdi. Kent merkezinde etkili olan yağış olumsuzluklara neden oldu. Sokak ve caddeler göle dönerken, biriken sularının derinliği 50 santimetreye kadar ulaştı. Araçlar suda ilerleyemedi.

Ankarayı sel vurdu Caddeler göle döndü, araçlar sürüklendi

Keçiören ilçesine bağlı Etlik semtinde de bir binanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü. Esnaf, su baskını tehlikesine karşı iş yerlerinin önünde kum torbaları ile tedbir aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise su baskını olan yerlerde tahliye çalışması başlattı.

Ankarayı sel vurdu Caddeler göle döndü, araçlar sürüklendi

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METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınlandığı haritada 20 ili sarı kodla uyarmıştı. Yapılan açıklamada, " ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu( (Eskişehir hariç ), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak hariç) ile Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Tekirdağ, Sakarya, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verilmişti.

Ankarayı sel vurdu Caddeler göle döndü, araçlar sürüklendi

Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, Ankara'da meydana gelen sel hadisesini CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi. Sel ve su baskınlarının alt yapı problemlerinden ve çarpık şehirleşmeden kaynaklandığını söyleyen Şen, " Her taraf beton. Su toprakla buluşmuyor. Suyu tahliye etmek için bir rögar kapağı yeterli değildir. Sünger şehirlere doğru gitmemiz lazım." dedi.

Ankarayı sel vurdu Caddeler göle döndü, araçlar sürüklendi

Orhan Şen'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

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2-3 gündür bu ihbarları Meteoroloji Genel müdürlüğü yapıyor. Aniden oldu demek topu taca atmaktır. Sel geliyordu. Bu bir şehir selidir. Etrafta bir nehir yok. Bu altyapı problemi ve çarpık şehirleşmeden kaynaklanır. Her taraf beton. Su toprakla buluşmuyor. Suyu tahliye etmek için bir rögar kapağı yeterli değildir. Sünger şehirlere doğru gitmemiz lazım. Toprağın suyla bir an evvel buluşması için alan yaratmamız lazım.

Bu şehir seline neden olan çarpık şehirleşmedir. Çukur alan oluşuyor. Araçlar illa su içinden geçmeye çalışıyor. Bu çok yanlış. 60 santimlik bir su bir aracı havaya kaldırır. 30 santimlik su bir insanı devirir. Çukurlar oluşursa araç ters dönebilir. Yollardaki dükkanlar sıfır kotta. Bu bölgelerde bodrum katlar iskana açılmamalı. Üstündeki birinci kata da merdiven ile çıkılmalı.

MİKROPLU SU UYARISI

Su civardaki mikroplu sularla da karışıyor ve evimizin içine giriyor. Bu sulara el değmemesi lazım ama mümkün değil. Yaz aylarında olursa yılanlar çıkabilir, buna da dikkat edilmesi lazım. Belediyelerin bu yağmur geldi geliyor değil, geleceği belli. Belediyelerdeki meteoroloji görevlileri bunlara dikkat etmeli. Aracımızı yüksek bir yere bırakıp kendimiz de daha yükseklere gitmeliyiz. Bu suyun ne kadar yükseleceğini bilemeyiz. Bu Ankara’nın üçüncü seli. Şehir seli dediğimiz bir durum. Can ve mal kaybını önlemek için bodrum katlarını iskandan kaldırılması lazım. Bunların kapatılması lazım.

Bu sene bu karakterdeki doğal afetleri çok sık göreceğiz. Yağışlı sistem Samsun’a doğru ilerliyor. Bir sistem de Denizli Karaman üzerinden geliyor. Afetler şehir içerisinde yaşanıyor.

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#Sağanak#Ankara#Meteoroloji

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