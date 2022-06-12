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Ankara selden sonra şimdi de hortum paniği!

#ANKARA#SEL#Hortum

Ankara, olumsuz hava koşulları nedeniyle sağanağa ve sele teslim oldu. AFAD, Ankara’nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel nedeniyle bölgeye ekiplerin sevk edildiğini açıkladı. Polatlı ilçesinde ve Esenboğa Havalimanı üzerinde meydana gelen hortum paniğe neden olurken, uçaklar uçaklar piste inemedi.

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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ankara’nın Akyurt ilçesinde sel nedeniyle bölgeye sevk edildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak yağış nedeniyle, bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

Ankara selden sonra şimdi de hortum paniği


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POLATLI VE ESENBOĞA HAVALİMANI'NDA HORTUM

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ankara’nın Polatlı ilçesinde ve Esenboğa Havalimanı'nın üzerinde hortum oluştu. Hortumun oluşması vatandaşlarda paniğe yol açarken, bazı uçakların piste iniş yapamadığı için çevre illerde bulunan havalimanlarına indiği öğrenildi.

Ankara selden sonra şimdi de hortum paniği


AFAD: AKYURT'TA 774 İHBAR ALINDI

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Akyurt’ta meydana gelen sel dolayısıyla itfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaştığını açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ankara’da meydana gelen son yağışlar sonrasında İtfaiyeye ve AFAD Ankara’ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamındaki afet grupları AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanmıştır. Sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

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#ANKARA#SEL#Hortum

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