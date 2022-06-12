Ankara selden sonra şimdi de hortum paniği!

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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ankara’nın Akyurt ilçesinde sel nedeniyle bölgeye sevk edildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak yağış nedeniyle, bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.





POLATLI VE ESENBOĞA HAVALİMANI'NDA HORTUM



Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ankara’nın Polatlı ilçesinde ve Esenboğa Havalimanı'nın üzerinde hortum oluştu. Hortumun oluşması vatandaşlarda paniğe yol açarken, bazı uçakların piste iniş yapamadığı için çevre illerde bulunan havalimanlarına indiği öğrenildi.





Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Akyurt’ta meydana gelen sel dolayısıyla itfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaştığını açıkladı.AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Ankara’da meydana gelen son yağışlar sonrasında İtfaiyeye ve AFAD Ankara’ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamındaki afet grupları AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanmıştır. Sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.