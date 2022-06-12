Ankara selden sonra şimdi de hortum paniği!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ankara’nın Akyurt ilçesinde sel nedeniyle bölgeye sevk edildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak yağış nedeniyle, bölgede sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.
POLATLI VE ESENBOĞA HAVALİMANI'NDA HORTUM
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ankara’nın Polatlı ilçesinde ve Esenboğa Havalimanı'nın üzerinde hortum oluştu. Hortumun oluşması vatandaşlarda paniğe yol açarken, bazı uçakların piste iniş yapamadığı için çevre illerde bulunan havalimanlarına indiği öğrenildi.