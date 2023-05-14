Ankara seçim sonuçları hurriyet.com.tr’de olacak… 2023 Milletvekili, Cumhurbaşkanı oy oranları, oy sayısı ve genel seçim sonuçları

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Ankara’da yaşayan milyonlarca seçmen bugün oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte oy verileri Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sonuçları olarak ayrı ayrı hurriyet.com.tr adresinden yayınlanıyor.İşte, Ankara Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları ve oy sayısı…
ANKARA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İlk sonuçlara göre Ankara'da açılan sandık sayısı yüzde %45.56
İşte saat 20:17 itibarıyla Ankara ili sonuçları:
Recep Tayyip Erdoğan: %49.68
Kemal Kılıçdaroğlu: %43.18
Sinan Oğan: %6.69
Muharrem İnce: %0.46
14 Mayıs 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde başkent Ankara'dan 36 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapmak üzere seçilecek. YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarını gece saat 23.59’a kadar ilan edecek.
12 BİN 251 SANDIK
Ankara’da toplam 12 bin 251 sandıkta oy kullanımı gerçekleşti. Başkent Ankara’da Akyurt, Altındağ, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan ilçeleri bulunuyor.
2018 MİLLETVEKİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI
27. dönem milletvekilliği seçimlerinde partilerin Ankara'dan çıkarttığı vekil sayısı şöyleydi:
AK PARTİ
Ankara 1. Bölge: 4
Ankara 2. Bölge: 6
Ankara 3. Bölge: 5
MHP
Ankara 1. Bölge: 1
Ankara 2. Bölge: 2
Ankara 3. Bölge: 2
HDP
Ankara 1. Bölge: 1
Ankara 2. Bölge: 0
Ankara 3. Bölge: 0
CHP
Ankara 1. Bölge: 5
Ankara 2. Bölge: 2
Ankara 3. Bölge: 3
İYİ PARTİ
Ankara 1. Bölge: 2
Ankara 2. Bölge: 1
Ankara 3. Bölge: 2
ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ
Bala
Çankaya
Elmadağ
Evren
Gölbaşı
Haymana
Mamak
Polatlı
Şereflikoçhisar
ANKARA 2. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ
Akyurt
Altındağ
Çamlıdere
Çubuk
Güdül
Kahramankazan
Kalecik
Keçiören
Kızılcahamam
Pursaklar
ANKARA 3. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ
Ayaş
Beypazarı
Etimesgut
Nallıhan
Sincan
Yenimahalle