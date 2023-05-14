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Ankara seçim sonuçları hurriyet.com.tr’de olacak… 2023 Milletvekili, Cumhurbaşkanı oy oranları, oy sayısı ve genel seçim sonuçları

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#Ankara Seçim Sonuçları#14 Mayıs 2023#Ankara Milletvekili Sonuçları
Ankara seçim sonuçları hurriyet.com.tr’de olacak… 2023 Milletvekili, Cumhurbaşkanı oy oranları, oy sayısı ve genel seçim sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 19:12

Türkiye’nin kalbinin attığı Ankara'da 3 bölgede seçim sonuçları belli oluyor. YSK’nın seçim yayın yasağını kaldırmasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı. Ankara milletvekili sonuçları ve Ankara Cumhurbaşkanlığı sonuçları hurriyet.com.tr adresinde olacak. İşte dakika dakika sonuçlar...

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Ankara’da yaşayan milyonlarca seçmen bugün oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte oy verileri Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sonuçları olarak ayrı ayrı hurriyet.com.tr adresinden yayınlanıyor.İşte, Ankara Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları ve oy sayısı…

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İlk sonuçlara göre Ankara'da açılan sandık sayısı yüzde %45.56

İşte saat 20:17 itibarıyla Ankara ili sonuçları:

Recep Tayyip Erdoğan: %49.68 

Kemal Kılıçdaroğlu: %43.18 

Sinan Oğan: %6.69

Muharrem İnce: %0.46

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023

14 Mayıs 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde başkent Ankara'dan 36 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapmak üzere seçilecek. YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarını gece saat 23.59’a kadar ilan edecek.

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12 BİN 251 SANDIK

Ankara’da toplam 12 bin 251 sandıkta oy kullanımı gerçekleşti. Başkent Ankara’da Akyurt, Altındağ, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan ilçeleri bulunuyor.

2018 MİLLETVEKİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

27. dönem milletvekilliği seçimlerinde partilerin Ankara'dan çıkarttığı vekil sayısı şöyleydi:

AK PARTİ
Ankara 1. Bölge: 4
Ankara 2. Bölge: 6
Ankara 3. Bölge: 5

MHP
Ankara 1. Bölge: 1
Ankara 2. Bölge: 2
Ankara 3. Bölge: 2

HDP
Ankara 1. Bölge: 1
Ankara 2. Bölge: 0
Ankara 3. Bölge: 0

CHP
Ankara 1. Bölge: 5
Ankara 2. Bölge: 2
Ankara 3. Bölge: 3

İYİ PARTİ
Ankara 1. Bölge: 2
Ankara 2. Bölge: 1
Ankara 3. Bölge: 2

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ

Bala

Çankaya

Elmadağ

Evren

Gölbaşı

Haymana

Mamak

Polatlı

Şereflikoçhisar

ANKARA 2. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ
Akyurt

Altındağ

Çamlıdere

Çubuk

Güdül

Kahramankazan

Kalecik

Keçiören

Kızılcahamam

Pursaklar

ANKARA 3. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ

Ayaş

Beypazarı

Etimesgut

Nallıhan

Sincan

Yenimahalle

 

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#Ankara Seçim Sonuçları#14 Mayıs 2023#Ankara Milletvekili Sonuçları

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