Ankara Savcılığı harekete geçti! Pensilvanya’daki saldırıya soruşturma

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Yunus Paksoy, FETÖ liderinin yıllardır yaşadığı ve son günlerde buradan kaçırıldığı söylenen çiftlik önünde yayın yapıyordu. Saldırgan, Paksoy’un üzerine araba sürmüştü. Paksoy, saldırgana “Ne yapıyorsun sen? Çıldırdın mı” diyerek tepki gösterirken, saldırgan, daha sonra araçtan inerek kameraya vurmuştu. Saldırganın FETÖ’nün yargıdan sorumlu imamı, “hayalet avukat” lakaplı Ahmet Can olduğu iddia edilmişti. Türkiye, ABD’den iadesini talep etmiş ancak Washington yönetimi talebe olumsuz yanıt vermişti. Paksoy’a saldırıda bulunan şüpheli ya da şüphelilerle ilgili araştırmanın devam ettiği bildirildi.

ABD DIŞİŞLERİ DE FETÖ SALDIRISINI KINADI

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Hürriyet ve CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy’a cumartesi günü Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Pensilvanya konutu önünde yapılan saldırıyı kınadı. “CNN Türk Muhabiri Sayın Yunus Paksoy’a yönelik yapılan bariz saldırıyı kınıyoruz” diyen ABD Dışişleri Bakanlığı, “daha fazla bilgi için sizi Pensilvanya emniyet yetkililerine yönlendiriyoruz” diye ekledi.

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Paksoy, CNN Türk canlı yayını sırasında FETÖ çiftliğinin dış tarafında haberleri aktarırken bir kişi, SUV tipi aracını üzerine sürmüş ve Paksoy’un “arabanı çek” diye tepki göstermesi üzerine saldırgan kamerasına saldırmıştı. Fail, ekipmana saldırmakla durmamış ve daha sonra Paksoy’u darp etmişti. Yunus Paksoy olayın sonrasında Pensilvanya Eyalet Polisi’ne resmi suç duyurusunda bulundu ve hastaneden aldığı resmi darp raporunu eyalet yetkilileriyle paylaştı.