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Ankara-Şanlıurfa uçağında patlayıcı madde ihbarı! Ekipler uçakta arama yapıyor

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#Ankara#Şanlıurfa#Uçak
Ankara-Şanlıurfa uçağında patlayıcı madde ihbarı Ekipler uçakta arama yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 21:48

Ankara’dan Şanlıurfa’ya gelen yolcu uçağında görevlilerin ‘uçakta patlayıcı var’ notu bulması üzerine yolcular ve mürettebat tahliye edildikten sonra görevliler arama çalışması başlattı. Şanlıurfa GAP Havalimanına inen uçakta ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

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Ankara’dan saat 19.00’da Şanlıurfa’ya hareket eden A JET Havayolları’nın 4180 sefer sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde olduğuna ilişkin bir not bulundu. Saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanı’na iniş yapan uçaktaki 136 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi. İhbar üzerine havalimanına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında ekiplerin uçaktaki arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

BOMBA NOTU LAVABODA BULUNDU

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa-Ankara uçağının lavabosunda mürettebat "Uçakta bomba var" notunu buluyor. Tedbiren uçak güvenli bir şekilde indirildi. 136 yolcu ve 7 mürettebat var uçakta. Bütün yolcuların tahliyesi tamamlandı. Bomba araması için ekiplerimiz uçağa bindi. Biz kriz merkezi olarak olay yerindeyiz" dedi.

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#Ankara#Şanlıurfa#Uçak

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