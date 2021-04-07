Ankara Posta Kodu kaçtır? Ankara ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Dünya posta teşkilatına üye olan ülkemizde de posta kodu uygulaması aktif bir şekilde devam etmektedir. Posta yolu ile gönderilecek her mektup ve kargo için adres bilgilerine posta kodunun da eklenmesi sistemin daha hızlı ve hatasız işlemesi için önemli olmaktadır.

Ankara Posta Kodu Kaçtır? Ankara İli ve İlçelerinin Posta Kodları

Ülkemizin başkenti olan Ankara'nın posta kodu 06000 olmaktadır. Ankara iline bağlı ilçe sayısı ise 16 olmaktadır. Her ilçe ve mahalleye göre farklılık gösteren posta kodları postaların en hızlı ve hatasız bir biçimde adreslerine ulaşmaları için gerekmektedir. Ankara'nın ilçelerinin posta kodları 06 ile başlayıp bulundukları lokasyona göre üç rakam daha içermektedir. Ankara'ya bağlı ilçelerin posta kodları ise şu şekilde belirlenmiştir:

Ayaş: 06710

Altındağ Ulus: 06030

Akyurt: 06750

Bala: 06720

Beypazarı: 06730

Çubuk: 06760

Çankaya: 06410

Elmadağ:06780

Evren: 06770

Etimeskut: 06790

Güdül: 06840

Gölbaşı: 06830

Haymana: 06860

Kızılcahamam: 06890

Keçiören Etlik: 06010

Kazan: 06980

Kalecik: 06870

Mamak: 06260

Nallıhan: 06920

Pulsaklar: 06145

Polatlı: 06900

Sincan: 06930

Yenimahalle: 06170

Şereflikoçhisar: 06950

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara