Ankara Posta Kodu kaçtır? Ankara ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodları postacılık sisteminin daha rahat işlemesi için oluşturulmuş olan, harf ve rakamlardan oluşan bir sistemdir. Sistemin daha kolay ve hatasız işlemesini sağlayan bu yönteme göre her ülkenin, ilin, ilçenin, mahalle ve köyün kendisine ait bir posta kodu bulunmaktadır. Ankara ilinin ve bu ile bağlı olan ilçelerin posta kodlarını derledik.
Dünya posta teşkilatına üye olan ülkemizde de posta kodu uygulaması aktif bir şekilde devam etmektedir. Posta yolu ile gönderilecek her mektup ve kargo için adres bilgilerine posta kodunun da eklenmesi sistemin daha hızlı ve hatasız işlemesi için önemli olmaktadır.
Ankara Posta Kodu Kaçtır? Ankara İli ve İlçelerinin Posta Kodları
Ülkemizin başkenti olan Ankara'nın posta kodu 06000 olmaktadır. Ankara iline bağlı ilçe sayısı ise 16 olmaktadır. Her ilçe ve mahalleye göre farklılık gösteren posta kodları postaların en hızlı ve hatasız bir biçimde adreslerine ulaşmaları için gerekmektedir. Ankara'nın ilçelerinin posta kodları 06 ile başlayıp bulundukları lokasyona göre üç rakam daha içermektedir. Ankara'ya bağlı ilçelerin posta kodları ise şu şekilde belirlenmiştir:
Ayaş: 06710
Altındağ Ulus: 06030
Akyurt: 06750
Bala: 06720
Beypazarı: 06730
Çubuk: 06760
Çankaya: 06410
Elmadağ:06780
Evren: 06770
Etimeskut: 06790
Güdül: 06840
Gölbaşı: 06830
Haymana: 06860
Kızılcahamam: 06890
Keçiören Etlik: 06010
Kazan: 06980
Kalecik: 06870
Mamak: 06260
Nallıhan: 06920
Pulsaklar: 06145
Polatlı: 06900
Sincan: 06930
Yenimahalle: 06170
Şereflikoçhisar: 06950
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