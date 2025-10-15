×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara OSB'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara Osb Yangını#Ostim Sanayi Yangın#Maket İmalathanesi Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 11:01

Ankara Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan maket imalathanesinde henüz bilinmeyen bir neden ötürü yangın çıktı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kapladı.

Haberin Devamı

Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan maket imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle söndürme çalışması başlatıldı.

ÇOK SAYIDA İTAFİYE SEVK EDİLDİ

Yenimahalle ilçesi Ostim OSB Mahallesi 1158'inci Cadde'deki iş yerinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara OSBde korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı

DUMANLAR GÖKYÜZÜNE ULAŞTI

İtfaiyeciler, iş yerinin kepengini kesip, temiz hava solunum cihazları ile içeri girdi. 3D yazıcılar ve silikon kalıplarla savunma-havacılık ürünlerinin maketlerinin üretildiği imalathanenin eksi 2'nci katında çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar gökyüzüne ulaştı.

Haberin Devamı

Ankara OSBde korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara Osb Yangını#Ostim Sanayi Yangın#Maket İmalathanesi Yangın

BAKMADAN GEÇME!