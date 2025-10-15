Ankara OSB'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Haberin Devamı

Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan maket imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle söndürme çalışması başlatıldı.

ÇOK SAYIDA İTAFİYE SEVK EDİLDİ

Yenimahalle ilçesi Ostim OSB Mahallesi 1158'inci Cadde'deki iş yerinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyeciler, iş yerinin kepengini kesip, temiz hava solunum cihazları ile içeri girdi. 3D yazıcılar ve silikon kalıplarla savunma-havacılık ürünlerinin maketlerinin üretildiği imalathanenin eksi 2'nci katında çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar gökyüzüne ulaştı.

