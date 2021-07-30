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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 07:31 | Son Güncelleme:

Ankara-Niğde otoyolu üzerinde 147 düzensiz göçmen yakalandı

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Ankara-Niğde otoyolu üzerinde 147 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara-Niğde otoyolu üzerinde 147 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçılığı zanlısı da yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Şereflikoçhisar'da yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Ankara-Niğde otoyolu üzerinde durdurulan bir tırın dorsesinde ülkeye yasadışı giriş yapan 5'i Pakistan, 142'si Afganistan uyruklu 147 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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