Ankara NATO’ya hazırlanıyor

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında gazete ve televizyon kanallarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Duran, zirve hazırlıkları, zirvenin gündemi, alınan güvenlik tedbirleri ve zirve programına ilişkin şu bilgileri verdi:

TÜRKİYE’NİN DİPLOMATİK AĞIRLIĞI

* “Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek NATO Zirvesi, İttifak’ın geleceği açısından da küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından da kritik öneme sahip.

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NATO Ankara Zirvesi, Türkiye’nin diplomatik ağırlığını görünür kılacak. Ankara Zirvesi yalnızca bir ev sahipliği meselesi değil, Türkiye’nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne. Zirve; Türkiye’nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılacak. Ankara’nın Zirve’ye ev sahipliği sembolik açıdan da güçlü. NATO’nun güvenlik haritası yalnızca Batı Avrupa merkezli değil, Güney ve Doğu Avrupa, Karadeniz ve Ortadoğu bağlantılı düşünülmelidir.

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NATO 3.0 YAKLAŞIMINI DESTEKLİYORUZ

* Külfet paylaşımı Zirve’nin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Değişen güvenlik mimarisi, NATO müttefiklerini savunma harcamalarını yeniden değerlendirmeye itmektedir. Bu çerçevede Ankara, yüzde 3.5 + 1.5 hedefine 2030 sonunda ulaşmayı hedeflemektedir. NATO 3.0 söylemi olarak ifade edilen yeni konsept; daha yetenekli ve külfeti adil paylaşan bir İttifakı öngörüyor. Türkiye bu yaklaşımı başlangıçtan itibaren destekliyor.

SAVUNMA SANAYİMİZ NATO İÇİN DE GÜÇ ÇARPANI

* Türk savunma sanayisi, Türkiye’nin stratejik otonomisini artıran ve NATO’nun toplam kapasitesine katkı sunan bir unsurdur. Türkiye’nin bu alanlardaki kapasitesi NATO için de önem taşımaktadır; zira NATO’nun gelecekte yalnızca asker sayısına değil üretim kapasitesine, teknolojik esnekliğe ve tedarik güvenliğine ihtiyacı olacak. Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişi, yalnızca milli güvenliğimiz için değil, NATO’nun caydırıcılık kapasitesi için de stratejik bir güç çarpanı. Türkiye, bu nedenle bir NATO müttefikinin savunma kapasitesine getirilen her türlü kısıtlamayı, aslında İttifak’ın toplam caydırıcılığına getirilen bir kısıtlama olarak görmektedir. Son 3-4 yılda Zirve’nin bir yan etkinliği şeklinde tasarlanan Forum, ilk kez Ankara Zirvesi’nde resmi programının bir parçası haline getirildi.

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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDA ‘NATO GÖREV GÜCÜ’

* “İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi kapsamında medya ve yayın faaliyetlerini, akreditasyon süreçlerini, tanıtım faaliyetlerini, kriz iletişimini ve kamu diplomasisi uygulamalarını yürütmek üzere bir NATO görev gücü oluşturmuşturdu. İletişim Başkanlığı, yayıncı kuruluş TRT personeli dahil zirve alanlarında 500, yan etkinlikler ve kriz iletişimi kapsamında 350 olmak üzere toplamda 850 personel ile görev yapacak. Yayıncı kuruluş TRT, Başkanlığımız koordinasyonu ve sorumluluğunda görev yapacak olup, zirveyi 80 kamera ile 26 farklı noktadan tüm dünyaya yayınlayacak.

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DÜNYADAN 3 BİN GAZETECİ

* Zirveye, ulusal ve uluslararası 3 bine yakın basın mensubu akreditasyon başvurusu yaptı. Medya merkezinde basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde yaklaşık 1600 çalışma alanı, 54’ü sabit olmak üzere 100’e yakın canlı yayın noktası, röportaj alanları, stüdyolar, basın mikserleri, yönlendirme tabelaları, 40 montaj odası, duyuru ve yayın ekranları ile buna ait tüm planlama ve altyapı çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Genel Müdürlüğü ile işbirliği halinde yürütülmekte. Basın Akreditasyonu, NATO tarafından yapılacak olup yabancı basın mensupları belirlenen 7 otelde konaklayacak, 45 otobüs ile ulaşımları sağlanacak.

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* 5 Temmuz’da gastro-diplomasi çalışmaları bağlamında basın mensupları için akşam yemeği tertip edilecek.”

56 BİN 288 GÜVENLİK PERSONELİ

* Ülkemiz; NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra davetli çok sayıda lidere, 100’e yakın bakana, çok sayıda üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından, 3 bine yakın gazeteci, televizyon ekibi, fotomuhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşu zirveyi takip etmek için akreditasyon başvurusunda bulunmuştur. Zirve kapsamında 48 bin 841’i Emniyet, 7 bin 447’si Jandarma personeli olmak toplam 56 bin 288 güvenlik personeli görevlendirilecek. Ayrıca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber ortamda 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmek üzere 639 personel görevlendirilecek. Zirve kapsamında Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 havalimanı ile katılımcılara hizmet verilecek. NATO zirveleri, ev sahibi ülkeden bağımsız olarak NATO Sekretaryası tarafından belirlenen standart bir şablon çerçevesinde düzenleniyor.”