Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayısı arttı

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Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5'inci maddesinde; seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde, 4'üncü madde uyarınca tespit edilerek ilan edileceğinin hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Kararda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2024 nüfus bilgilerinin açıklandığı belirtilerek, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımlarına yer verildi. Buna göre, Ankara 37, İstanbul 96, İzmir 28 milletvekili çıkaracak. Önceki dönemle kıyaslandığında Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayıları 1'er arttı, Erzurum, Yozgat ve Bayburt'un milletvekili sayıları 1'er azaldı.

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İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI

İllerin çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:

"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 37, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 5, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 8, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 15, Uşak 3, Van 8, Yozgat 3, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 1, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3." Ayrıca karara göre; Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir 2 seçim bölgesine ayrılacak.