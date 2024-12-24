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Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Gelecek Partisi'nden istifa etti

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#Mustafa Nedim#Gelecek Partisi#TBMM
Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Gelecek Partisinden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 12:51

Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Gelecek Partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edeceği öğrenilen Yamalı'nın partisinden istifa etmesiyle birlikte TBMM'de 20 milletvekili bulunan Saadet-Gelecek Grubunun milletvekili sayısı 19'a düşecek.

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Yamalı, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edeceği öğrenilen Yamalı'nın partisinden istifa etmesiyle birlikte TBMM'de 20 milletvekili bulunan Saadet-Gelecek Grubunun milletvekili sayısı 19'a düşecek.

Yamalı, TBMM Başkanlığına partisinden istifa ettiğine yönelik dilekçesini sunmasının ardından Saadet Partisi Grubundan ayrılacak.

İçtüzüğe göre siyasi partiler en az 20 milletvekiline sahip olmaları durumunda Meclis'te grup kurma hakkına sahip oluyor.

 

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#Mustafa Nedim#Gelecek Partisi#TBMM

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