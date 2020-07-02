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DHA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 09:11,Son Güncelleme:

Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği! Metroyu durdurdu, güvenliğe haber verdi

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Ankara'da metroya bindikten sonra maskesini çıkardığı öne sürülen kişiye, diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Ankara Metrosu'nda meydana geldi. İddiaya göre; maskesi takılı bir şekilde metroya binen kimliği belirsiz bir kadın, yerine oturduktan sonra maskesini çıkardı.

Metrodaki diğer yolcuların maskesini takması konusunda uyarı yapması üzerine vagon içerisinde gerginlik yaşandı. Yaşanan tartışma nedeniyle vatman, metroyu Hastane İstasyonu'nda durdurarak metro güvenliğine haber verdi.

Ankara Metrosunda maske gerginliği Metroyu durdurdu, güvenliğe haber verdi
İstasyonda bir süre daha devam eden karşılıklı sözlü atışmaların ardından, maskesini çıkardığı öne sürülen kadın, güvenlik görevlilerince metro dışına alındı. Metrodaki tartışma anları, yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ankara Metrosunda maske gerginliği Metroyu durdurdu, güvenliğe haber verdi

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