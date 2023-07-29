Ankara Metrosu Çalışma Saatleri 2023: Ankara Metro seferleri saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Metro Ankara son sefer ne zaman?

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Büyükşehirlerde kullanılan metrolar vatandaşlar için ulaşım açısından büyük kolaylık sağlıyor. Ankara metrosu da haftanın her günü vatandaşların hizmetinde. Peki, Ankara metrosu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, en son sefer saat kaçta? İşte Ankara metro çalışma saatleri...



ANKARA METROSU ÇALIŞMA SAATLERİ



Ankara metrosu, Kızılay’dan her iki yöne (Sincan-Çayyolu) saat 01:00 son hareket saati olarak belirlenmiştir. Çayyolu’ndan Sincan (OSB-Törekent) yönüne son hareket saati 00:35, Sincan (OSB-Törekent)’ten Çayyolu yönüne ise son sefer saati 00:10‘dur.

ANKARA METROSU 24 SAAT AÇIK MI?

Ankara metro hatları akşam saat 01:00‘da Kızılay’dan son seferini gerçekleştirir ve ertesi günü saat 06:00‘a kadar çalışmamaktadır.Ankara metrosunun 01:00 ile 06:00 arası seferleri bulunmamaktadır.

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HAFTA SONU ANKARA METROSU ÇALIŞIYOR MU?

Metro hafta içi olduğu gibi hafta sonu ve resmi tatillerde de 01:00 ile 06:00 arası seferlerine devam ediyor. Ancak belirli günlerde yapılan duyurularla birlikte Ankara metrosu çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir.

BAYRAMLARDA ANKARA METROSU ÇALIŞIYOR MU?

Ankara metrosu bayramlarda ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Çalışma saatleri herhangi bir durumda yapılan duyurularla birlikte değişiklik gösterebilir.