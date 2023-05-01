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Ankara mesajı: Rekor katılım bekliyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Anakara#Seçim
Ankara mesajı: Rekor katılım bekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 07:00

AK Parti’nin Ankara mitinginde halka seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “14 Mayıs’ta Ankara’dan rekor bir destek bekliyoruz. Ankara’nın sandıkları patlatacak bir oranıyla yine tercihini Türkiye Yüzyılı’ndan yana yapacağına inanıyorum” dedi.

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, önceki günkü İzmir buluşmasının ardından dün Ankara’da miting yaptı. Erdoğan Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen mitingde muhalefete “Önce altılı masaydı, yedili oldu, şimdi dokuzlu masa oldu. Bay bay Kemal, o da yetmeyecek size, sen onlarla beraber yürü. Bizim yanımızda millet var. Cumhuru yanına alamayan avcunu yalar” diye seslendi. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

“Sormak lazım, Bay bay Kemal sen talimatı nerden alıyorsun? Kandil’den. Ne diyor Kandil, ‘Biz artık Bay bay Kemal’i destekliyoruz.’ Ben de diyorum ki, söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olmaz. Öyleyse çok çalışacağız. Daha çok çalışacağız.

Ankara mesajı: Rekor katılım bekliyoruz



300 MİLYAR DOLAR GETİRECEKMİŞ

Dünyanın dört bir yanındaki PKK’lılar, FETO’cular, envayi çeşit terör örgütü tüm güçleri ile 14 Mayıs’ta bay bay Kemal’e destek veriyor. Bölücü terör örgütü ile partisinin arasına mesafe koyamayan partinin yöneticileri il il dolaşarak Bay bay Kemal için oy dileniyor.
Ekonomiden zerre kadar anlayanlar şöyle bir düşünsün; ne diyor Bay bay Kemal, Londra’dan 300 milyar dolar getirecekmiş. İnanıyor musunuz? Bir defa sen hangi görevdesin? Hangi kademedesin? Nasıl oluyor da olmayan bir şeyi getiriyorsun? Türkiye düşmanı kim varsa hepsi umudunu Bay bay Kemal’e bağlamış.

ESKİ TÜRKİYE HAYALİ KURUYORLAR

Biz Türkiye Yüzyılı’nı hayal ediyoruz. Onlar siyaseti parçalı ekonomisi kırılgan, bölgesinde dışlanan, dünyada horlanan eski Türkiye hayali kuruyor. Bay bay Kemal bu partiyi öyle bir hale getirdi ki, kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal’e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü. Kılıçdaroğlu ve şürekası altındaki CHP marjinal örgütlerin, LGBT, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkartmaya çalışanların koç başı haline geldi.

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Ankara mesajı: Rekor katılım bekliyoruz



ANKARA’YA ŞAHLANIŞ ÖNCÜLÜĞÜ YAKIŞIR

Ankara’ya Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak yakışır. Ankara’ya milletimizi hayallerine kavuşturacak şahlanış döneminin öncülüğünü yapmak yakışır. İşte bunun için 14 Mayıs’ta Ankara’dan rekor bir destek bekliyoruz. Ankara’nın sandıkları patlatacak bir oranıyla yine tercihini Türkiye Yüzyılı’ndan yana yapacağına ben inanıyorum.”

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Ankara mesajı: Rekor katılım bekliyoruz

MİLLET BAHÇESİ DOLDU TAŞTI

AK Partililer, sabahın erken saatlerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla, 700 bin metrekarelik Başkent Millet Bahçesi’ndeki miting alanında toplandı.

'HAYDİ SÖYLE'

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Ankara’da vatandaşla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan miting alanına eşi Emine Erdoğan ile birlikte, ‘hadi söyle ‘şarkısı eşliğinde geldi. Erdoğan daha sonra, Cengiz Kurtoğlu’nun ‘duyanlara duymayanlara’ isimli şarkısına eşlik etti.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Anakara#Seçim

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