Ankara merkezli kara para aklama soruşturması: Çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon! 8 şirket incelendi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekânları üzerinden ekonomik sisteme dâhil edilerek farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgular elde edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2022'de başlatılan soruşturma doğrultusunda yürütülen mali incelemelerde öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme dahil edilerek farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldığı bildirildi.

İncelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtların tespit edildiği, şirketlerin ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların sürdüğüne ilişkin bulguların, şirket devirleriyle mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolünü ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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8 ŞİRKETE İNCELEME

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelenmiş, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edilmiş, incelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır."

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Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ile delil niteliğindeki eşyalara el konulduğu bilgisi verilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

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7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.