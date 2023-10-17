×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ankara merkezli 8 ilde terör örgütü PKK şüphelilerine operasyon

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Terör#PKK
Ankara merkezli 8 ilde terör örgütü PKK şüphelilerine operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 09:13

PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli sekiz ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca PKK/KCK silahı terör örgütü üyelerine yönelik soruşturma yürütüldü.

Örgüt tarafından verilen talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 30 şüpheli belirlenerek haklarında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Terör#PKK

BAKMADAN GEÇME!