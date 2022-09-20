Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; 7‘si avukat toplam 15 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

2013 KPSS SINAVINDAKİ USULSÜZLÜK: 10 İLDE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2013 KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin haklarında 2013 KPSS sınavına ilişkin KPSS çalışma evinde kaldıkları ve/veya 2013 KPSS sınav sorularını temin ettikleri yönünde etkin pişmanlık beyanı, olağan dışılık analiz raporu bulunan ayrıca örgütün gizli haberleşme programı Bylock ve ardışık arama gibi yöntemleri kullanmak suretiyle örgütsel faaliyetlerde bulundukları anlaşılan özel sektör çalışanı ve/veya ihraç edilmiş olan 15 kişi, aktif olarak çalışan 6 kişi olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.