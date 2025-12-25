×
Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 08:39

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik 5'i aktif görevde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde FETÖ/PDY'nin Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı kurum kuruluşları hedef alan kamu mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen, haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 5'i aktif görevde, 14'ü ihraç edilmiş ve 1 sivil olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

#Ankara#Fetö#Operasyon

