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Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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#Operasyon#FETÖ#Ankara
Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 08:04

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; toplam 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2013 yılında gerçekleşen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince sızdırılması yönünde açılan soruşturma çerçevesinde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 2013 KPSS'ye ilişkin örgütün çalışma evinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunan 11 şüpheli ile soruların dağıtılmasında aracılık ettiği belirlenen 4 şüpheli için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı alındığı bilgisi yer aldı.

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#Operasyon#FETÖ#Ankara

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