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Ankara merkezli 7 ilde fuhuş ve müstehcenlik operasyonu: 45 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Müstehcenlik#Fuhuş Operasyonu
Ankara merkezli 7 ilde fuhuş ve müstehcenlik operasyonu: 45 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 18:45

Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen müstehcenlik ve fuhuş operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, internet ortamında ve sosyal medya sitelerinde 54 şüphelinin müstehcenlik ve fuhuş suçlarını oluşturacak paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Başsavcılık tarafından, söz konusu müstehcen içerikli paylaşımların genel ahlaka aykırı, aileyi, çocukları ve gençleri hedef alan veya gelişimlerini zedeleyici ve cinsiyetsizleştirmeye teşvik edecek nitelikte, kamu düzenini bozacak mahiyette olduğu değerlendirildi.

Bu kapsamda 23 Ekim Cuma günü 54 şüpheliye yönelik Ankara merkezli olmak üzere; Diyarbakır, Mardin, Çankırı, İstanbul, Bolu ve Antalya’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 54 şüpheliden 45‘i yakalandı. Şüphelilerden, 1'inin yurtdışında olduğu, 1'inin ise cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

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Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

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#Ankara#Müstehcenlik#Fuhuş Operasyonu

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