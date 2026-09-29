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Ankara merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama

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#Ankara#Dolandırıcılık#Mali Suçlarla Mücadele
Ankara merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 08:09

Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, TOKİ arsasını kooperatif mülkü gibi göstererek 20 kişiyi yaklaşık 95 milyon TL dolandırdığı belirlenen ve gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda; Ankara merkezli İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda kişiye ait satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi.

Ankara merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama

MİRAS DİYE SATMIŞLAR

Şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin, gerçekte TOKİ’ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını öne sürdükleri ve hazırladıkları sahte belgeler üzerinden arsayı 20 farklı kişiye sattıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesiyle şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız maddi menfaat sağladığı tespit edildi. İncelemelerde ayrıca, müracaatta bulunan 20 kişinin dışında yaklaşık 80 kişinin daha para transferlerinin açıklama bölümüne aynı ada ve parsel bilgilerini yazarak şüphelilere ödeme yaptığı ortaya çıktı. Bu tespit üzerine aynı arsanın sahte belgeler kullanılarak çok daha fazla kişiye satılmış olabileceği değerlendirildi.

Ankara merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama

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PARALARI KRİPTO HESAPLARINA AKTARDILAR

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 15 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

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#Ankara#Dolandırıcılık#Mali Suçlarla Mücadele

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