Ankara merkezli 6 ilde FETÖ soruşturması: 21 gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturmada 3'ü avukat 21 şüpheli tespit edildi.

Haklarında FETÖ/PDY tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait fişlemeler, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan şüpheliler için hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 6 ilde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.