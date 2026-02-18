×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara merkezli 5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Organize Suçlar#Hırsızlık
Ankara merkezli 5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 07:52

Ankara merkezli 5 ilde, nitelikli hırsızlık ve gasp olaylarına karışan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 2021-2026 yılları arasında Ankara’da 87 hırsızlık ve 3 gasp olayına karışan suç örgütü tespit edildi. Soruşturmada toplam 56 şüpheli belirlenirken, bunlardan 19’unun cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi.

Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Kırşehir ve İstanbul’da şüphelileri yakalamak için çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Organize Suçlar#Hırsızlık

BAKMADAN GEÇME!