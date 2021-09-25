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Ankara merkezli 5 ilde operasyon! Çete çökertildi: Binlerce kişiyi dolandırdılar

#Dolandırıcılık#Ankara#Operasyon

Ankara merkezli 5 ilde, sahte kupon ve banka dekontlarıyla vatandaşları dolandıran sanal dolandırıcılık çetesine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çetenin 37 üyesinden 33'ü gözaltına alındı.

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Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül Salı günü Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara merkezli Şanlıurfa, Eskişehir, İzmir ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 ilde sosyal medya dolandırıcılığı çetesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çetenin üyesi olduğu tespit edilen 37 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Planlı operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal, pos cihazı, banka kartı ile birlikte 21 bin 390 TL nakit paraya el konuldu.

Ankara merkezli 5 ilde operasyon Çete çökertildi: Binlerce kişiyi dolandırdılar


Sosyal medya dolandırıcılığını gerçekleştiren şüphelilerin; Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya siteleri üzerinden 'yasal bahis' adı altında sahte kuponlar ve yüksek meblağlı banka dekontları yayınladığı tespit edildi. Dolandırıcıların, kandırmayı başardığı kişilere düşük bir miktar para ödeme karşılığında kupon satarak yüksek meblağlarda para kazanacakları vaadinde bulunduğu, sonra da kuponların kazandığını gösteren sahte dekontlar hazırlayarak işlem, vergi, banka bloke ücreti gibi bahanelerle pek çok kez mağdurlardan para aldığı belirlendi.

Ankara merkezli 5 ilde operasyon Çete çökertildi: Binlerce kişiyi dolandırdılar

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Bu paraları yatırmayan kişileri de sahte avukat kimliği göndererek, haciz ve tazminat davası açmakla tehdit ettikleri ortaya çıkarıldı. Bu yöntemle yurt genelinde binlerce kişiyi dolandırdıkları tespit edilen çetenin, hesap hareketlerinde yapılan incelemede 1 yıl içerisinde 165 milyon TL'nin üzerinde para hareketinin olduğu tespit edildi.

DAHA ÖNCE 63 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Öte yandan, aynı çeteye yönelik daha önce üç operasyon daha düzenlendi. Birinci operasyonda 27 şüpheliden 21’i, ikinci operasyonda 24 şüpheliden 21’i, üçüncü operasyonda ise 31 şüpheliden 21'i olmak üzere toplam 63 şüpheli tutuklandı.

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#Dolandırıcılık#Ankara#Operasyon