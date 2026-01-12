Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin Emniyet yapılanmasına yönelik soruşturmada 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin yakalandığını, 11 firari için yakalama kararı talep edileceğini açıkladı.

İSTANBUL MERKEZLİ 13 İLDE BİRDEN OPERASYON

İstanbul merkezli 13 ilde FETÖ/PDY emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında aktif kamu görevlilerinin de bulunduğu 51 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 13 ilde 51 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 23’ünün aktif kamu görevlisi olarak görev yaptığı, ilgili şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde oldukları, haklarında itirafçı beyanları bulunduğu, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık aramalarının tespit edildiği, ayrıca aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

51 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilere yönelik 13 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.