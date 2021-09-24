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Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu! 51 kişi hakkında gözaltı kararı

#FETÖ#Operasyon#Gözaltı
Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu 51 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 19 ilde başlatılan FETÖ soruşturmasında 14'ü muvazzaf, 27'si askeri personel olmak üzere toplam 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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DHA- Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; aktif görevde olan 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 7 astsubay, 2 uzman çavuş, daha önce ilişiği kesilen 3 albay, 3 yarbay, 2 binbaşı, 4 astsubay, 1 uzman çavuş olmak üzerek 27 askeri personel ile 3'ü görevde 5'i ihraç edilmiş kamu personeli 8, özel sektör çalışan 12 olmak üzere toplam 20 mahrem imam ve daha önce ilişiği kesilmiş 4 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam 51 şüphelinin gözaltına alınması için Ankara merkezli 19 ilde çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içinde yuvalanan 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldığı belirlendi. Ankara genelinde çeşitli semtler ve daha önce görev yaptıkları yerlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edildi. Yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan şüphelilerin gözaltı işlemlerinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekiplerince sürdüğü belirtildi.

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#FETÖ#Operasyon#Gözaltı