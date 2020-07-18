Ankara merkezli 17 ilde yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis operasyonu: 52 gÃ¶zaltÄ±

Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, yurt genelinde internet Ã¼zerinden yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis oynatarak haksÄ±z kazanÃ§ saÄŸlayan bahis Ã§etesine yÃ¶nelik, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. SoruÅŸturmanÄ±n derinleÅŸtirilmesi neticesi, savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan 62 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Harekete geÃ§en ekipler, Ankara'nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 17 ilde belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± ÅŸafak operasyonu dÃ¼zenledi. Operasyonda, organizatÃ¶r olduÄŸu tespit edilen 9 kiÅŸi ile toplam 52 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Belirlenen adreslerde bulunamayan 10 ÅŸÃ¼phelinin de yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. ÅžÃ¼phelilerin ev ve iÅŸ yerlerinde yapÄ±lan aramada ise Ã§ok sayÄ±da suÃ§a konu dijital materyal ile dokÃ¼man ele geÃ§irildi. AyrÄ±ca Ã¶rgÃ¼t hesaplarÄ±nda yapÄ±lan incelemede yÄ±llÄ±k yaklaÅŸÄ±k 96 milyon TL haksÄ±z kazanÃ§ elde edildiÄŸi saptandÄ±.

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PARALARI KKTC'DEKÄ° HESAPLARA AKTARMIÅžLAR

SoruÅŸturmanÄ±n devamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n para transferlerinde kullandÄ±ÄŸÄ± elektronik para hesaplarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸilerin isim ve vatandaÅŸlÄ±k numaralarÄ± kullanÄ±larak aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. AdÄ±na hesap aÃ§Ä±lan pek Ã§ok kiÅŸinin de bu durumdan haberi olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. HesaplarÄ±n Ä°zmir ve Mersin'de faaliyet gÃ¶steren paravan bir ÅŸirket tarafÄ±ndan yÃ¶netildiÄŸi, yasa dÄ±ÅŸÄ± bahisten kazanÄ±lan paralarÄ±nÄ±n 'Bitcoin' hesabÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) baÄŸlantÄ±lÄ± hesaplara aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

YILLIK 96 MÄ°LYON TL HAKSIZ KAZANÃ‡

Ele geÃ§irilen dijital materyal ve dokÃ¼manlarÄ± inceleyen polis, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis siteleri Ã¼zerinden elde ettiÄŸi ve paravan ÅŸirketler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± paranÄ±n yÄ±llÄ±k yaklaÅŸÄ±k 96 milyon TL olduÄŸunu belirledi. Ã–rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yapÄ±lanmasÄ±nda yer alan kiÅŸilerin, deÄŸeri 5 milyon TL tutarÄ±ndaki TÃ¼rkiye'deki mal varlÄ±klarÄ±na el konulmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 52 kiÅŸinin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor. Adreslerde bulunan 10 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.