Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ankara ilindeki kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; aralarında Sermaye Piyasası Kurulunun meslek personeli alımı yazılı sınav sorularını sınav öncesinde “dua alma” adı altında temin ederek sınava girenler de dahil halen kamuda görevli olanların da yer aldığı toplam 49 şüpheli hakkında Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

12 İLDE EŞ ZAMAN OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara ilindeki hâkim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; aralarında çoğunluğu avukat olmak üzere ihraç hâkim adayı, öğretim görevlisi, güvenlik görevlisi bulunan toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.