Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

#Ankara#FETÖ#Gözaltı
Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Ankara'da 2013 yılında idari yargı sorularının ele geçirilerek FETÖ/PDY mensuplarına dağıtılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY tarafından 2013'te idari yargı sorularının ele geçirilip, örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik soruşturma kapsamında; soruları dağıttığı ve temin ettiği teknik raporlar ve etkin pişmanlıktan yararlananların beyanları ile belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de şüphelilere yönelik Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#FETÖ#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkalenin hasretzede valideleri

Çanakkale'nin hasretzede valideleri

#Çanakkale
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna
İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkalenin hasretzede valideleri

Çanakkale'nin hasretzede valideleri

#Çanakkale
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna
İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagirin hikayesi...

İki sığınmacı, bir ülke, iki ayrı sonuç... Bu Katya ile Albagir'in hikayesi...

#Rusya Ukrayna Savaşı