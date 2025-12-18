×
Gündem Haberleri

Ankara merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu!

Güncelleme Tarihi:


Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 11:49

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 12 kişiyi toplam 50 milyon TL dolandırdıkları belirlenen 24 şüphelilere yönelik Ankara merkezli 11 ilde operasyon yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 12 müştekiden toplamda 50 milyon lira menfaat temin ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 24 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kendilerini polis, savcı olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 12 müştekiden toplamda 50 milyon lira menfaat temin ederek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 24 şüpheli hakkında Ankara merkezli İstanbul, Bursa, İzmir, Şanlıurfa, Antalya, Samsun, Sivas, Adana, Tokat, Elazığ ve Kocaeli illerinde operasyon gerçekleştirildi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 24 şüpheli tutuklandı.

