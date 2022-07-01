Ankara merkezli 11 ilde 2 FETÖ soruşturması: 16 gözaltı

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Başsavcılık Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ilk soruşturma kapsamında, Kara Harp Okulu'nda örgüt mensubu olmayan öğrencilere baskı uygulayarak 'işkence' suçunu işlediği belirlenen 16 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin Kara Harp Okulu'nda örgüt mensubu olmayan öğrencilere yönelik okuldan ve TSK bünyesinden ayrılmalarını sağlamak amacıyla sistematik şekilde mobbing ve baskı uygulayıp, kötü muamelede bulundukları, şok mangalarına dahil ettikleri, haksız yere sicil bozdukları, haksız uygulamalara maruz bıraktıkları belirlendi. Hepsi de daha önce görevden ihraç edilen şüphelilerin 3'ünün binbaşı, 9'unun yüzbaşı, 3'ünün üsteğmen, 1'inin de emekli albay olduğu belirtildi.

Haberin Devamı