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Ankara'da FETÖ operasyonu:7 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Operasyon#Ankara
Ankarada FETÖ operasyonu:7 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 09:21

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında MİT ve polis ekiplerince çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. 11 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

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Ankara'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve örgüt adına güncel faaliyetler yürüttükleri tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerine finansal destek sağlayan ve örgüt adına güncel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankarada FETÖ operasyonu:7 gözaltı

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MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği öğrenildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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#FETÖ#Operasyon#Ankara

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