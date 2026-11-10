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Ankara mekezli 3 ilde FETÖ operasyonları

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#Terörle Mücadele#FETÖ#Ankara
Ankara mekezli 3 ilde FETÖ operasyonları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 15:38

Ankara merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, örgütün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

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#Terörle Mücadele#FETÖ#Ankara

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