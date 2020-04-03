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Hilal ÖZTÜRK - DHA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 14:35,Son Güncelleme:/

'Ankara Kuşu' tutuklandı

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'Ankara Kuşu' tutuklandı
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"Ankara Kuşu" kullanıcı adıyla Twitter'de yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan Oktay Y. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Twitter'da "Ankara Kuşu" isimli hesabı yönettiği belirlenen Oktay Y., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Oktay Y. savcılık sorgusunun ardından "FETÖ propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Oktay Y. tutuklandı. Oktay Y.'nin hesabın kendisine ait olduğunu, bizzat kullandığını ve paylaşımları kendisinin yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

 

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