Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu hesabının yöneticisi kim?
Ankara'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'Ankara Kuşu' kullanıcı adlı Twitter fenomeni O.Y., gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından Ankara Kuşu'nun kim olduğu ve gerçek kimliği merak konusu oldu. 'Ankara Kuşu' kullanıcı adı ile Twitter'da gündeme ilişkin tweetler atan kişi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Ankara Kuşu kimdir?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'Ankara Kuşu' kullanıcı adıyla ünlenen O.Y. hakkında gözaltı kararı verdi. O.Y., gece saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir dönem gazetecilik de yaptığı belirtilen O.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ankara Kuşu adlı hesabın Twitter'da 500 bin civarı takipçisi bulunuyordu.
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