'Ankara Kuşu' gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hakkında FETÖ şüphesiyle soruşturma yürütülen Oktay Yaşar, sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alınırken, Yaşar'ın Gebze'de bir dönem yerel gazetecilik yaptığı belirtildi. Şu anda erişilemeyen 'Ankara Kuşu' Twitter hesabının 500 binden fazla takipçisi bulunuyordu. SABAH