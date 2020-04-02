Haber Giriş: 02.04.2020 - 00:01,
'Ankara Kuşu' gözaltına alındı
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen 'Ankara Kuşu' hesabının yöneticisi Oktay Yaşar isimli yerel gazeteci gözaltına alındı. Yaşar hakkında FETÖ şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hakkında FETÖ şüphesiyle soruşturma yürütülen Oktay Yaşar, sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alınırken, Yaşar'ın Gebze'de bir dönem yerel gazetecilik yaptığı belirtildi. Şu anda erişilemeyen 'Ankara Kuşu' Twitter hesabının 500 binden fazla takipçisi bulunuyordu. SABAH
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