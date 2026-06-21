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Ankara kulislerinde çok çarpıcı gelişme: AK Partiye yeni katılımlar yolda... İşte adı geçen belediye başkanları

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Recep Tayyip Erdoğan#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 13:34

Siyaset arenasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara'da gerçekleşecek olan AK Parti İl Danışma Meclisi'nde bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye katılması bekleniyor.

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AK Parti pazartesi günü Ankara'da İl Danışma Meclisi'ni toplayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek programda AK Parti'ye yeni katılımların da olması bekleniyor. Siyasetin gündemini belirleyen transferlerde bu kez gözler Ankara'nın ilçe belediyelerine çevrilecek. CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür Demirkıran, kulislerde adı geçen isimleri aktardı.

Ankara kulislerinde çok çarpıcı gelişme: AK Partiye yeni katılımlar yolda... İşte adı geçen belediye başkanları
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı

CHP'DEN AYRILMIŞLARDI

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CHP, 2024 seçimlerinde Ankara'da çok sayıda ilçenin belediye başkanlığını kazanmıştı. O belediyelerden bazıları AK Parti'ye geçecek. Geçtiğimiz günlerde Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün partileri CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçebileceği ifade edilmişti.

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Ankara kulislerinde çok çarpıcı gelişme: AK Partiye yeni katılımlar yolda... İşte adı geçen belediye başkanları

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç

O iddiaların ardından Kalecik Belediye Başkanı Karakoç'tan yalanlama geldi. Diğer belediye başkanlarından ise henüz bir açıklama yok.

Ankara kulislerinde çok çarpıcı gelişme: AK Partiye yeni katılımlar yolda... İşte adı geçen belediye başkanları

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç

İddiaların ortaya atıldığı süreçte ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile bir araya geldi.

Ankara kulislerinde çok çarpıcı gelişme: AK Partiye yeni katılımlar yolda... İşte adı geçen belediye başkanları

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör

Merak edilen bir diğer ilçe belediyesi ise Ankara'nın en kalabalık ilçesi olan Keçiören. CHP rozetiyle seçimi kazanan Mesut Özarslan, geçtiğimiz aylarda partisinden istifa etmişti. Pazartesi günü o ismin AK Parti'ye katılması bekleniyor.

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Ankara kulislerinde çok çarpıcı gelişme: AK Partiye yeni katılımlar yolda... İşte adı geçen belediye başkanları

Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan

Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan'ın da AK Parti rozetini o toplantıda takacağı ifade ediliyor.

Ankara kulislerinde çok çarpıcı gelişme: AK Partiye yeni katılımlar yolda... İşte adı geçen belediye başkanları

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan

İYİ PARTİ'DEN DE GEÇİŞ BEKLENİYOR

Öte yandan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın ise İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı gündeme geldi. Arı'dan bu iddiaya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Ankara kulislerinde çok çarpıcı gelişme: AK Partiye yeni katılımlar yolda... İşte adı geçen belediye başkanları

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı

 

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#AK Parti#Recep Tayyip Erdoğan#Ankara

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