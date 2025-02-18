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Ankara kedisine soy takibi... Gelecekleri güvence altında

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#Ankara Kedisi#Angora Kedisi#Ankara Kedisi Soy Takibi
Ankara kedisine soy takibi... Gelecekleri güvence altında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 07:00

BEMBEYAZ, yumuşak ve uzun tüyleriyle bilinen dünyaca ünlü Ankara ya da Angora kedisinin soyu garanti altına alındı.

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Ankara Kedisi Yaşatma ve Koruma Merkezi, Ankara kedilerinin özel bakım ve üreme faaliyetleriyle safkan ırkın devamlılığı için çalışıyor. Pursaklar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren merkezde, Dünya Kedi Federasyonu tarafından onaylı safkan Ankara kedilerine özel bakım yapılıyor. Merkezde görevli Veteriner Hekim İsa Demir, şu bilgileri verdi: “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan, biyolojik çeşitliliğimizin önemli parçası olan Ankara kedilerini yaşatmak ve ırkın devamlılığını sağlamak için çalışıyoruz. Bu özel ırkın üreme faaliyetlerini destekliyor, doğan yavruları sahiplendirerek biyolojik mirasımıza sahip çıkıyoruz. Merkezde şu an 4’ü erkek, 48’i dişi toplam 52 Ankara kedisi var. Kedileri kaliteli mamalarla en iyi şekilde besliyoruz.” 

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ATLETİK VE OYUNCU

Demir, Ankara kedisini diğer türlerden ayıran özellikleri de şöyle anlattı: “Öne çıkaran en belirgin özellikleri, kendine has fenotip yani dış görünüşüdür. Atletik yapıda, hareketli ve oyuncu bir kedidir. Uzun ve ince tüy yapısı, özellikle tilki kuyruğunu andıran kabarık kuyruğu ve göğüs bölgesinde bulunan yele görünümü Ankara kedisini eşsiz kılar.”

Ankara kedisine soy takibi... Gelecekleri güvence altında

YILDA 200 BİN ZİYARETÇİ

- DUYGUSALLIĞI, cana yakınlığı, beyaz ipeksi tüyleri, aslan yürüyüşü ve farklı göz renkleriyle kentin en önemli değerleri arasında yer alan Van kedileri de yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki “Kedi Villası” yılda ortalama 200 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, “Van kedilerinin karakterini, neslini ve orijinal formlarını korumak amacıyla kurulan bir merkeziz. İlk günkü aşkla çalışmaya devam ediyoruz” dedi. 

 

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#Ankara Kedisi#Angora Kedisi#Ankara Kedisi Soy Takibi

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