Ankara Kalesi'nde proje belirsizliği

Başkentin simgelerinden tarihi Ankara Kalesi'nin duvarlarında son dönemde çatlaklar meydana geldi. Milattan önce 5'inci yüzyıla dayanan, Romalılar döneminde onarım gören kalenin iki kapısından Hisar Kapısı'nın yanındaki duvarlarda oluşan açıklıklar, bölge esnafını endişelendirdi. Esnaf, kısmen Ankara taşından kısmen de toplama taşlardan yapılan kale duvarlarındaki çatlakların tarihi yapıda kötü görüntüye yol açtığını, güvenlik açısından da risk oluşturduğunu belirtti. Osmanlı Ankara’sından kalan çok sayıda ev ve birçoğu onarılarak dükkan olarak kullanılan yapıları ile turistlerin ilgisini çeken kale girişindeki surların onarılması bekleniyor.



'HANGİ KURUM YAPACAKSA BİR AN ÖNCE YAPMALI'



Kale bölgesi esnafından, Kale Gençlik Platformu Başkanı Erkan Kaptan, surlardaki çatlakların önceki yıllarda yapılan çalışmalardan kaynaklandığını söyleyerek, "Bu çatlaklar tehlike arz etmesinin yanı sıra yerli ve yabancı turistin gözünde yapının yeterince değer görmediği izlenimi vermesi açısından bizleri üzüyor. Esnaf olarak burada yapılacak çalışmaların hızlandırılarak bir an önce yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Eminim yetkililer de bu durumun farkındadır. Bunu hızlandırmak onlara düşüyor. Çalışmaların aksatılmaması, ihmal edilmemesi, geri plana bırakılmaması gereken bir sorun olarak görüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, hangi kurum ya da kuruluş tarafından yapılacaksa bir an önce yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş de Ankara Kalesi'nin önemine dikkat çekerek, "En önemli özelliği içinde yaşamın süregelmesi. Kale içindeki evlerin restorasyonu devam ediyor. Bugün en önemli yıpranma 'Hisar Kapısı' diye adlandırılan giriş kapısının sağ burcunda meydana gelen açıklık. Bu açıklık geçmiş dönemde kalenin etrafında yapılan dükkan çalışmaları sırasında kaleye payanda görevi gören kayaların kırıcılarla kırılması sonucunda meydana geldi. Bu açıklık zaman içerisinde daha da derinleşti. Tabi bunun önlemi alınsın ki kalemiz korunsun, gelecek nesillere de aktarılsın" diye konuştu.Çatlakların onarılması ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yakın iş birliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Ödemiş, "Bakanlığın buraya yönelik bir projesi var. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda bir iş birliği yaparak, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın denetiminde kalenin onarılması konusunda kararlıyız. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız oraya yönelik rölöve, restütisyon, restorasyon ve inşaat çalışmalarına yönelik çok ciddi bir proje hazırladı. Kale sit alanı olduğu için bu proje Ankara Koruma Bölge Kurulu’nca onaylandı. Şimdi o projeye uygun olarak yapılacak bir iş birliği ile bakanlığımızın uygun görmesi halinde kalemizi onarırız" dedi.

Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Ödemiş, surlardaki çatlağın güvenlik sorunu oluşturabilme ihtimaline ilişkin "İleride olabilir ama şu anda güvenlik açısından çok fazla sorun oluşturacak gibi gözükmüyor. Ancak bunu böyle ifade etmek bu konuda rahat davranmak anlamına gelmemeli. Kalenin ve insanların güvenliği için bu önlemlerin alınmasında da fayda var" diye konuştu.Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, kentsel sit alanı içinde yer alan Ankara Kalesi surları, birçok taşınmaz üzerinde bulunuyor ve bu taşınmazların büyük bölümü kadastral boşlukta yer alıyor. Surlara bitişik parsellerin mülkiyeti farklı kurumlara (Maliye Hazinesi, Altındağ Belediye Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü) ve özel mülkiyete ait. Ankara Kalesi'nde 469,12 metrekarelik yüz ölçümlü Zindan Kapı Burcu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisli. 4282 ada, 1 parsel üzerindeki Akkale Burcu ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü'nce kullanılıyor. 'Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı' içinde kalan Ankara Kalesi'ndeki tüm uygulamaların, 5366 sayılı 'Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinde belirtilen taşınmazlar dikkate alınarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca yürütülmesi gerektiği belirtildi.