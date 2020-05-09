Ankara Kalesi Nerede? Ankara Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Ankara Kalesi Hititler zamanından sonrasında oluşturulan bir kaledir. Hititlilere ve Hititlilerden önceki devirlere ait kalıntılar Ankara Kalesi çevresinde bulunmuştur.

Ankara Kalesi Nerede?

Ankara ilinin tam ortasında bulunan Ankara Kalesi Hititliler zamanından günümüze kadar ulaşmıştır. Şehrin her tarafının gözlemlenebildiği kale, oldukça stratejik bir noktada bulunmaktadır. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunur.

Ankara Kalesi Tarihi

Ankara Kalesinin ilk inşasının gerçekleştirildiği tarih hakkında elde edilmiş bir bilgi yoktur. Ankara Kalesinin tarihi en az Ankara ilinin tarihi kadar eskidir. Askeri amaçla kullanılmış olan bu tarihi yapıda Osmanlı, Hititler, Selçuklular, Galatlar ve Romalılara kadar birçok tarihi medeniyetin izlerinin olduğu bilinmektedir. Bazı kaynaklara göre ise Ankara Kalesi, M.Ö. VII YY'da Phryg (Frig) kralı Midas'ın emri ile yapıldığı söylenmektedir. Yine bu kaynaklara göre Ankara şehrinin kurulması sırasında yapıldığı belirtilmektedir.

Ankara Kalesi Özellikleri

Geçmişte birçok kez yapım ve onarım ile karşılaşan Ankara Kalesi, eskiden iç ve dış kaleler şeklinde kalenin içerisinde bulunan şehri kalp biçiminde çevreleyen bir yapıdaydı. Günümüze ulaşana kadar birçok yapım ve yıkım ile Ankara Kalesi, iç ve dış olmak üzere iki kısım olarak kalmıştır.

İçkale denen yapı yüksekte, Dışkale adı verilen yapı ise tepenin güney, batı ve kuzey bölgelerini çevrelemiş bir durumdadır. İçkalenin en yüksek kısmına Akkale adı verilmektedir. 1921 senesinde Atatürk'ün emirleri ile Eti Müzesi haline getirilmiştir. Daha sonralarda bu müze genişletilerek Anadolu Medeniyetleri Müzesi haline gelmiştir. 1948 senesinden itibaren de bu kısmın depo olarak kullanımına devam edilmiştir.

Ankara Kalesi Hakkında Bilgi

Evliya Çelebi'nin söylemlerine göre Ankara Kalesi, 4 kat beyaz taştan yapılmış oldukça sağlam bir kaledir. Kale, iç içe geçen üç kat sur ile çevrelenmiştir. İç ve dış kale olarak ayrılan yapıda, içkale adı verilen kısmın çevresi kayalıklar ile kaplıdır. Bu kayalar sebebi ile tırmanıp kaleye ulaşmak oldukça zordur. İçkalede çeşitli silahlar, toplar, 600'e yakın ev ve cephane bulunmaktadır. İçkale aşağı kısımlarda ikinci bir sur yapısı ile çevrelenmiştir. Dağın eteklerinde çevrelenen dış surlar ile kentin güvenliği sağlanmıştır.