Ankara Kalesi etrafındaki ot yangını söndürüldü

DHA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 04:55
Ankara Kalesi’nin etrafındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Kalesi etrafındaki otluk alanda çıktı.
Yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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