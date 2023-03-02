Ankara Kahramankazan'da fabrika yangını! 1 kişi hayatını kaybetti

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Saray Mahallesi'ndeki Keresteciler Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir kimyasal madde dolum fabrikasında öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, içerideki kimyasal maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın sırasında yaşanan küçük çaplı patlamalar nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın, bitişikte bulunan diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangında içeride bulunan işçilerden İsmet Doygun (28) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İsmet Doygun'un cesedi de yapılan inceleme sonrası Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.