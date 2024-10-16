‘Ankara Jitem’de beraatler onandı

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Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nce oybirliğiyle alınan kararda, sanıkların suçları işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığı, beraat kararlarının yerinde olduğu bildirildi.

10 YILLIK DAVA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 19 sanık hakkında açılan davada, yargılama sırasında ölen sanık Ahmet Demirel ve Ziya Bandırmalıoğlu hakkındaki dava düşürülmüş, ulaşılamayan sanık ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım’ın dosyası ise ayrılmıştı. Ağar’ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın beraatine karar verilmişti. Dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) gönderilmişti. BAM, 5 Nisan 2021’de beraat kararlarını bozarak, yeniden yargılama istemişti. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamada beraat kararı vermişti.