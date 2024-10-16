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‘Ankara Jitem’de beraatler onandı

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#Jitem Davası#Mehmet Ağar#İbrahim Şahin
‘Ankara Jitem’de beraatler onandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 07:00

YARGITAY, 1990’lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayete ilişkin, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Özel Harekât Daire Başkanı İbrahim Şahin ve eski MİT yöneticisi, emekli Albay Mehmet Korkut Eken’in de aralarında olduğu 16 sanıklı ‘Ankara Jitem’ davasında verilen beraat kararlarını onadı.

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Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nce oybirliğiyle alınan kararda, sanıkların suçları işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığı, beraat kararlarının yerinde olduğu bildirildi.

10 YILLIK DAVA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 19 sanık hakkında açılan davada, yargılama sırasında ölen sanık Ahmet Demirel ve Ziya Bandırmalıoğlu hakkındaki dava düşürülmüş, ulaşılamayan sanık ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım’ın dosyası ise ayrılmıştı. Ağar’ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın beraatine karar verilmişti. Dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) gönderilmişti. BAM, 5 Nisan 2021’de beraat kararlarını bozarak, yeniden yargılama istemişti. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamada beraat kararı vermişti.

 

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#Jitem Davası#Mehmet Ağar#İbrahim Şahin

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