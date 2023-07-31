Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti

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TCDD'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün, 31.07.2023 tarihinde saat 9:30 sularında, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında yapım inşaatı devam eden T8 ana tüneline ait kaçış tünelinde, biriken suyun tahliyesi esnasında meydana gelen elim kazada yüklenici firma tarafından görevlendirilen bir işçimizin hayatını kaybettiğini, bir işçimizin de yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden işçimize Allah’tan rahmet, yaralı işçimize ise acil şifalar diliyoruz. Yaşanan talihsiz olayla ile ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştır" denildi.