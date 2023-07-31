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Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti

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#TCDD#Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi#Hızlı Tren Kaza
Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesinde meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 19:15

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında yapım inşaatı devam eden T8 ana tüneline ait kaçış tünelinde, biriken suyun tahliyesi esnasında meydana gelen kazada bir işçinin hayatını kaybettiğini, bir işçinin de yaralandığını duyurdu.

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TCDD'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün, 31.07.2023 tarihinde saat 9:30 sularında, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında yapım inşaatı devam eden T8 ana tüneline ait kaçış tünelinde, biriken suyun tahliyesi esnasında meydana gelen elim kazada yüklenici firma tarafından görevlendirilen bir işçimizin hayatını kaybettiğini, bir işçimizin de yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden işçimize Allah’tan rahmet, yaralı işçimize ise acil şifalar diliyoruz. Yaşanan talihsiz olayla ile ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştır" denildi.

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#TCDD#Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi#Hızlı Tren Kaza

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