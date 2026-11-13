Ankara, Ä°zmir, Hatay, Kayseri... Åžehitlerin acÄ± haberi ailelerine verildi

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Malatya'da kaza kÄ±rÄ±ma uÄŸrayan S-70 tipi helikopterde ÅŸehit olan Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Serkan Ã–nder'in Kayseri'deki ailesine ÅŸehadet haberi verildi.
Åžehit Serkan Ã–nder'in (27) Kocasinan ilÃ§esi Mevlana Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer ve mÃ¼lki idare amirleri, aileye ÅŸehadet haberini iletti. AcÄ± haberin ardÄ±ndan ÅŸehidin babaevine TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±.
Ã–nder'in yakÄ±nlarÄ± ve komÅŸularÄ± taziye iÃ§in eve geldi, saÄŸlÄ±k ekipleri de olasÄ± olumsuzluklara karÅŸÄ± hazÄ±r bekletildi.
Ã–nder'in evli ve 9 aylÄ±k kÄ±z Ã§ocuÄŸu babasÄ±â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹ olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
ÅžEHÄ°T ATEÅžÄ° ANKARA'YA DÃœÅžTÃœ
Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kÄ±rÄ±ma uÄŸramasÄ± sonucu ÅŸehit olan Kara Pilot BinbaÅŸÄ± Orhun PÄ±nar'Ä±n Ankara'da yaÅŸayan ailesine acÄ± haber verildi.
Åžehidin, Sincan OsmanlÄ± Mahallesi'ndeki evine ve sokaÄŸa TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±, belediye ekiplerince taziye Ã§adÄ±rÄ± kuruldu.
Yetkililer, bir Ã§ocuk babasÄ± olan 37 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸehidin ailesine acÄ± haberi ulaÅŸtÄ±rdÄ±.
ACI HABER HATAY'DAKÄ° AÄ°LESÄ°NE ACI VERÄ°LDÄ°
Malatya'da kaza kÄ±rÄ±ma uÄŸrayan S-70 tipi helikopterde ÅŸehit olan Astsubay KÄ±demli ÃœstÃ§avuÅŸ HÃ¼seyin Zehir'in Hatay'daki ailesine ÅŸehadet haberi verildi.
Åžehit HÃ¼seyin Zehir'in (34) Payas ilÃ§esi Karbeyaz Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer ve mÃ¼lki idare amirleri, aileye ÅŸehadet haberini iletti.
AcÄ± haberin ardÄ±ndan ÅŸehidin babaevine TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±, belediye ekiplerince taziye Ã§adÄ±rÄ± kuruldu.
Zehir'in evli ve 3 yaÅŸÄ±nda erkek Ã§ocuÄŸu babasÄ±â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹ olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Ä°ZMÄ°R'DEKÄ° AÄ°LESÄ°NE ÅžEHADET HABERÄ° VERÄ°LDÄ°
Malatya'da kaza kÄ±rÄ±ma uÄŸrayan helikopterde ÅŸehit olan Kara Pilot BinbaÅŸÄ± Erdem Ã‡imen'in (41) Ä°zmir'de yaÅŸayan ailesine yetkililer ÅŸehadet haberini ulaÅŸtÄ±rdÄ±.
Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye BaÅŸkanÄ± Ãœnal IÅŸÄ±k ve askeri yetkililer, Ã‡imen'in Gaziemir'deki evine gelerek eÅŸine ÅŸehadet haberini verdi.
Haberin verilmesinin ardÄ±ndan ÅŸehidin evinin bulunduÄŸu sokaÄŸa TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±. Åžehidin yakÄ±nlarÄ± ve komÅŸularÄ± aileye taziye ziyaretinde bulundu.
Åžehidin babasÄ± Turan Ã‡imen'in emekli albay olduÄŸu ve Ä°zmir'in NarlÄ±dere ilÃ§esinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
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