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Ankara, Ä°zmir, Hatay, Kayseri... Åžehitlerin acÄ± haberi ailelerine verildi

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#Askeri Kaza#Åžehit Haberleri#Malatya Helikopter KazasÄ±
Ankara, Ä°zmir, Hatay, Kayseri... Åžehitlerin acÄ± haberi ailelerine verildi
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 13, 2026 00:47

Malatya'da kaza kÄ±rÄ±ma uÄŸrayan helikopterde ÅŸehit olan 4 askerin acÄ± haberleri baba ocaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. Babaevine giden askeri yetkililer ve mÃ¼lki idare amirleri, ailelere ÅŸehadet haberlerini iletti. AcÄ± haberin ardÄ±ndan ÅŸehitlerin babaevine TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±.

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Malatya'da kaza kÄ±rÄ±ma uÄŸrayan S-70 tipi helikopterde ÅŸehit olan Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Serkan Ã–nder'in Kayseri'deki ailesine ÅŸehadet haberi verildi.

Åžehit Serkan Ã–nder'in (27) Kocasinan ilÃ§esi Mevlana Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer ve mÃ¼lki idare amirleri, aileye ÅŸehadet haberini iletti. AcÄ± haberin ardÄ±ndan ÅŸehidin babaevine TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±.

Ã–nder'in yakÄ±nlarÄ± ve komÅŸularÄ± taziye iÃ§in eve geldi, saÄŸlÄ±k ekipleri de olasÄ± olumsuzluklara karÅŸÄ± hazÄ±r bekletildi.

Ã–nder'in evli ve 9 aylÄ±k kÄ±z Ã§ocuÄŸu babasÄ±â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹ olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Ankara, Ä°zmir, Hatay, Kayseri... Åžehitlerin acÄ± haberi ailelerine verildi

ÅžEHÄ°T ATEÅžÄ° ANKARA'YA DÃœÅžTÃœ

Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kÄ±rÄ±ma uÄŸramasÄ± sonucu ÅŸehit olan Kara Pilot BinbaÅŸÄ± Orhun PÄ±nar'Ä±n Ankara'da yaÅŸayan ailesine acÄ± haber verildi.

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Åžehidin, Sincan OsmanlÄ± Mahallesi'ndeki evine ve sokaÄŸa TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±, belediye ekiplerince taziye Ã§adÄ±rÄ± kuruldu.

Yetkililer, bir Ã§ocuk babasÄ± olan 37 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸehidin ailesine acÄ± haberi ulaÅŸtÄ±rdÄ±.

Ankara, Ä°zmir, Hatay, Kayseri... Åžehitlerin acÄ± haberi ailelerine verildi

ACI HABER HATAY'DAKÄ° AÄ°LESÄ°NE ACI VERÄ°LDÄ°

Malatya'da kaza kÄ±rÄ±ma uÄŸrayan S-70 tipi helikopterde ÅŸehit olan Astsubay KÄ±demli ÃœstÃ§avuÅŸ HÃ¼seyin Zehir'in Hatay'daki ailesine ÅŸehadet haberi verildi.

Åžehit HÃ¼seyin Zehir'in (34) Payas ilÃ§esi Karbeyaz Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer ve mÃ¼lki idare amirleri, aileye ÅŸehadet haberini iletti.

AcÄ± haberin ardÄ±ndan ÅŸehidin babaevine TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±, belediye ekiplerince taziye Ã§adÄ±rÄ± kuruldu.

Zehir'in evli ve 3 yaÅŸÄ±nda erkek Ã§ocuÄŸu babasÄ±â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹ olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Ankara, Ä°zmir, Hatay, Kayseri... Åžehitlerin acÄ± haberi ailelerine verildi

Ä°ZMÄ°R'DEKÄ° AÄ°LESÄ°NE ÅžEHADET HABERÄ° VERÄ°LDÄ°

Malatya'da kaza kÄ±rÄ±ma uÄŸrayan helikopterde ÅŸehit olan Kara Pilot BinbaÅŸÄ± Erdem Ã‡imen'in (41) Ä°zmir'de yaÅŸayan ailesine yetkililer ÅŸehadet haberini ulaÅŸtÄ±rdÄ±.

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Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye BaÅŸkanÄ± Ãœnal IÅŸÄ±k ve askeri yetkililer, Ã‡imen'in Gaziemir'deki evine gelerek eÅŸine ÅŸehadet haberini verdi.

Haberin verilmesinin ardÄ±ndan ÅŸehidin evinin bulunduÄŸu sokaÄŸa TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±. Åžehidin yakÄ±nlarÄ± ve komÅŸularÄ± aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Åžehidin babasÄ± Turan Ã‡imen'in emekli albay olduÄŸu ve Ä°zmir'in NarlÄ±dere ilÃ§esinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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Ankara, Ä°zmir, Hatay, Kayseri... Åžehitlerin acÄ± haberi ailelerine verildi

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#Askeri Kaza#Åžehit Haberleri#Malatya Helikopter KazasÄ±

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