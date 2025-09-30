×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara İstanbul arasında göz gözü görmüyor: Mesafe 25 metreye kadar düştü!

Güncelleme Tarihi:

#Bolu Dağı#Sis#D-100 Karayolu
Ankara İstanbul arasında göz gözü görmüyor: Mesafe 25 metreye kadar düştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 11:17

Bolu Dağı'nda bugün etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Bölgede etkili olan sağanak yağış ve sis nedeniyle Ankara ve İstanbul arasındaki ulaşımın sağlandığı D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte zorluk yaşıyor.

Haberin Devamı

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yer alan Bıçkıyanı, Sarıçökek, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerine sis etkili oldu.

GÖRÜŞ MESAFESİ 25 METREYE KADAR DÜŞTÜ

sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü yolda sürücüler dikkatli seyretti.

EKİPLERDEN UYARI GELDİ 

Bölgede görev yapan ekipler, güzergahı kullanacak sürücülerden, yakın takip, hatalı sollama ve aşırız hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu Dağı#Sis#D-100 Karayolu

BAKMADAN GEÇME!