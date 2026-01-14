Ankara İran'daki gelişmelere ne diyor? Dicle Canova, CNN TÜRK'te anlattı: Türkiye'den mekik diplomasisi

Haberin Devamı

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, İran'daki gelişmelere ilişkin Ankara kulislerinde konuşulanları aktardı. İşte Canova'nın açıklamaları:

"(Göç riski)Elbette ben de kaynaklarla konuştum ama şu an bir hareketlilik yok. Ancak her türlü olası senaryoya karşı hazırlık çalışmaları da var Türkiye'de. Birtakım faaliyetlerin artırılması söz konusu olabilir. Oradaki kara kuvvetlerinin artırılması, gözlem faaliyetlerinin İHA'ların artırılması gibi. Eğer risk artarsa eş zamanlı olarak artırabilir.

Hatırlayacaksınız Haziran ayında da ABD'nin İran'ı bombaladığı 12 günlük savaşta da olası bir göç riskine karşı bir formül geliştirilmişti. Neydi o; Sınırın ötesinde yani İran tarafında gelenlerin misafir edileceği bir yer tahsis etmek. İran ayağında göç dalgasını kontrol altına almaktı bu formül. Yine bu formül devreye sokulabilir. Ama şu an göçle ilgili bir durum yok.

Tek risk göç değil. İran içerisindeki etnik çatışma önemli bir risk olarak önümüzde duruyor. Bir diğer önemli risk terörist oluşumların yeniden canlanması olarak ifade ediliyor. Olası bu tip durumlarda olumsuzlukları yine komşu ve bölgedeki güçlü ülke olarak Türkiye yaşadı. Bunu Irak'ta Suriye'de gördük.

"ANKARA'DA TÜM KURUMLAR 7-24 TEYAKKUZ HALİNDE"

Hatta Ankara'da konuştuğum kaynaklar İran için şu ifadeyi rahatlıkla kullanıyor; 'İran hepsinden daha büyük bir mesele haline gelir.' Neden? Hem içerideki dinamikleri hem de tabi ki coğrafi özellikleri nedeniyle meselenin tüm bölgeye domino yaşı etkisinde bulunarak yayılması ve büyümesi ve daha büyük problemlere yol açması riski masada duruyor. Özellikle terör konusunda. Orada hiç dokunulmamış bir yapısı var, PKK'nın PJAK ayağı... İran'la birçok kez Türkiye bunu görüştü. Ancak ok somut adımlar İran tarafından atılmamıştı. Ta ki ABD'nin İran'a yönelik Haziran ayındaki operasyonuna kadar. Orada PJAK rejimin devrilmesinden yana bir tutum ortaya koydu. Nitekim şimdi de rejim karşıtlarına dönük destek açıklamaları yapıyor.

Tüm bu belirttiğin 3 başlık sebebiyle bölgeye etkisinin çok daha büyük olabileceği üzerinden yola çıkılarak Ankara'da tüm kurumlar 7-24 teyakkuz halinde diyebilirim.

"MEKİK DİPLOMASİSİ SÜRDÜRÜLÜYOR"

Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü. Sonra bu sabah diplomatik kaynaklar sadece İranlı yetkililerle değil ABD'li yetkililerle de Türkiye'nin temas halinde olduğunu duyurdu. Şunun altını çizelim iki ülke arasında mesaj taşımasına benzer bir mekik diplomasisi sürdürülüyor. Bunun altını çizeyim. Yani İran'la ABD arasında şu anda Türkiye önemli bir mekik diplomasisi sürdürüyor. Bir mesajlaşma durumuna aracılık ediyor.

Aslında 12 günlük savaş henüz sona ermedi kanaati var. ABD İran'ı istediği noktaya getirene kadar bu devam edecek tespitleri yapılıyor. Peki ABD'nin elde etmeye çalıştığı ne? Sürdürülen son diplomatik girişimler nezdinde de bunu anlatmak istiyorum. Birincisi ABD diyor ki İran'ın nükleer faaliyetleri sona erdirilmeli. İkincisi zenginleştirilmiş uranyum kaldıysa teslim edilsin, üçüncüsü İran'ın Ortadoğu'yu karıştırmaması, bilhassa İsrail'i tehdit etmemesi. ABD'nin temel talepleri bu. Önceliği de İsrail tehdidinin ortadan kalkması. Elde edilemeyen sonucun rejim değişikliğiyle veya mevcut rejimle de olsa o noktaya taşınması.

Şimdi görüyoruz ki içerideki birtakım dinamikler de kullanılarak rejim değişikliği üzerinden hareket ediliyor. Ama mevcut rejimle de bir noktaya gelme ihtimali hala bulunuyor. İran'dan net bir taviz bekleniyor.

Türkiye hem İran'la hem de ABD'yle görüşmeyi sürdürecek bu süreçte."

KRİTİK GÖRÜŞME



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladı.



Bakan Fidan ve Erakçi, dün de bir görüşme gerçekleştirerek İran'daki durum ve bölgedeki gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunmuştu.



Öte yandan diplomatik kaynaklar, İran ve ABD arasındaki tansiyonun artmasının ardından Türkiye'nin diplomasi girişiminde bulunduğunu duyurdu.



Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin İranlı yetkililerle yapılan temaslara ek olarak ABD'li makamlarla da görüşme yürüttüğünü bildirdi.