ANKARA İFTAR VAKTİ 2022: Ankara'da iftar vakti ve sahur saati ne zaman? İşte Ankara Ramazan imsakiyesi

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Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Ankara'da iftara kaç saat kaldı sorusunu araştırıyor. Ankara'da orucun kaçta başladığını ve orucun kaçta açılacağı bilgilerine Diyanet tarafından yayınlanan Ankara Ramazan imsakiyesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki Ankara'da iftar saati ne zaman?

ANKARA'DA İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Ankara akşam ezanı, iftar ve sahur vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile belli oldu. Ankara'da 4 Nisan Pazartesi günü iftar 19:22'de yapılacak.

ANKARA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da bu akşam teravih namazı 20:43'te kılınacak.

ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 2 Nisan 2022 Cumartesi 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40 3 Nisan 2022 Pazar 04:57 06:23 12:57 16:32 19:21 20:41 4 Nisan 2022 Pazartesi 04:55 06:22 12:57 16:32 19:22 20:43 5 Nisan 2022 Salı 04:53 06:20 12:56 16:32 19:23 20:44 6 Nisan 2022 Çarşamba 04:51 06:18 12:56 16:33 19:24 20:45 7 Nisan 2022 Perşembe 04:50 06:17 12:56 16:33 19:25 20:46 8 Nisan 2022 Cuma 04:48 06:15 12:56 16:33 19:26 20:48 9 Nisan 2022 Cumartesi 04:46 06:14 12:55 16:34 19:27 20:49 10 Nisan 2022 Pazar 04:44 06:12 12:55 16:34 19:28 20:50 11 Nisan 2022 Pazartesi 04:42 06:11 12:55 16:34 19:29 20:52

ANKARA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN