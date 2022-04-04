ANKARA İFTAR VAKTİ 2022: Ankara'da iftar vakti ve sahur saati ne zaman? İşte Ankara Ramazan imsakiyesi

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Ankara'da iftara kaç saat kaldı sorusunu araştırıyor. Ankara'da orucun kaçta başladığını ve orucun kaçta açılacağı bilgilerine Diyanet tarafından yayınlanan Ankara Ramazan imsakiyesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki Ankara'da iftar saati ne zaman?
ANKARA'DA İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?
Ankara akşam ezanı, iftar ve sahur vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile belli oldu. Ankara'da 4 Nisan Pazartesi günü iftar 19:22'de yapılacak.
ANKARA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da bu akşam teravih namazı 20:43'te kılınacak.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|2 Nisan 2022 Cumartesi
|04:59
|06:25
|12:57
|16:31
|19:20
|20:40
|3 Nisan 2022 Pazar
|04:57
|06:23
|12:57
|16:32
|19:21
|20:41
|4 Nisan 2022 Pazartesi
|04:55
|06:22
|12:57
|16:32
|19:22
|20:43
|5 Nisan 2022 Salı
|04:53
|06:20
|12:56
|16:32
|19:23
|20:44
|6 Nisan 2022 Çarşamba
|04:51
|06:18
|12:56
|16:33
|19:24
|20:45
|7 Nisan 2022 Perşembe
|04:50
|06:17
|12:56
|16:33
|19:25
|20:46
|8 Nisan 2022 Cuma
|04:48
|06:15
|12:56
|16:33
|19:26
|20:48
|9 Nisan 2022 Cumartesi
|04:46
|06:14
|12:55
|16:34
|19:27
|20:49
|10 Nisan 2022 Pazar
|04:44
|06:12
|12:55
|16:34
|19:28
|20:50
|11 Nisan 2022 Pazartesi
|04:42
|06:11
|12:55
|16:34
|19:29
|20:52