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ANKARA İFTAR VAKTİ 2022: Ankara'da iftar vakti ve sahur saati ne zaman? İşte Ankara Ramazan imsakiyesi

#Ramazan İmsakiyesi#Ramazan#Ankara'da İftar Kaçta
ANKARA İFTAR VAKTİ 2022: Ankarada iftar vakti ve sahur saati ne zaman İşte Ankara Ramazan imsakiyesi

Ankara iftar ve sahur saatleri, 2022 Diyanet imsakiye bilgileri ile paylaşıldı. Akşamı ezanı için iftar sofraları hazırlanacak ve oruçlar açılacak. Bu nedenle 4 Nisan Ankara iftar vakit ve sahur saati sorusunun cevabı aranıyor. Peki Ankara'da iftar saat kaçta? İşte Ankara iftar ve sahur vakitleri ile Ankara Ramazan imsakiyesi...

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Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Ankara'da iftara kaç saat kaldı sorusunu araştırıyor. Ankara'da orucun kaçta başladığını ve orucun kaçta açılacağı bilgilerine Diyanet tarafından yayınlanan Ankara Ramazan imsakiyesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki Ankara'da iftar saati ne zaman?

ANKARA'DA İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Ankara akşam ezanı, iftar ve sahur vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile belli oldu. Ankara'da 4 Nisan Pazartesi günü iftar 19:22'de yapılacak.

ANKARA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da bu akşam teravih namazı 20:43'te kılınacak.

ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
2 Nisan 2022 Cumartesi04:5906:2512:5716:3119:2020:40
3 Nisan 2022 Pazar04:5706:2312:5716:3219:2120:41
4 Nisan 2022 Pazartesi04:5506:2212:5716:3219:2220:43
5 Nisan 2022 Salı04:5306:2012:5616:3219:2320:44
6 Nisan 2022 Çarşamba04:5106:1812:5616:3319:2420:45
7 Nisan 2022 Perşembe04:5006:1712:5616:3319:2520:46
8 Nisan 2022 Cuma04:4806:1512:5616:3319:2620:48
9 Nisan 2022 Cumartesi04:4606:1412:5516:3419:2720:49
10 Nisan 2022 Pazar04:4406:1212:5516:3419:2820:50
11 Nisan 2022 Pazartesi04:4206:1112:5516:3419:2920:52

ANKARA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN      

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#Ramazan İmsakiyesi#Ramazan#Ankara'da İftar Kaçta

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